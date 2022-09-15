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مسابقات في الرقص الحضري بمكناس

منذ 10 دقائق
تتواصل فعاليات الدورة 17 من المهرجان الدولي للفنون الحضرية بمكناس، التي انطلقت في سادس شتنبر الجاري وتستمر إلى 18 منه، من تنظيم جمعية أمل شباب المغرب للرقص الحضري الحر بشراكة مع جماعة مكناس. ويشارك في الدورة 17 أزيد من 360 شابا من مختلف المدن المغربية وبعض الدول،أكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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