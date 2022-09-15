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الشباب المغربي وقضايا الوطن
اجتهاد جماعي أعاد طرح قضايا عكست مستوى اهتمامات الشباب بالسياسات العمومية بعدما شكل حضور قضايا الشباب داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حيزا كبيرا من نقاشات “الفيسبوكيين” إلى حد تحولت السياسات العامة والأحداث الاجتماعية والاقتصادية التي تهم هذه الفئة النشيطة في المغرب، إلى موضوع يتصدر “تراند” الفضاء الأزرق.أكمل القراءة »
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