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دي معاك هادي
الصحة الجنسية يعتبر الاختصاصيون أن الوصول إلى الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الشباب، لأنه يوفر الرعاية الطبية والتثقيف الجنسي الشامل، الذي يمدهم بمعلومات حيوية حول حياتهم الجنسية وأحاسيسهم، كما أنه يتيح لهم التحكم بجسدهم والسيطرة على حياتهم. ويمكن الوصول إلى الصحة والحقوق الجنسيةأكمل القراءة »
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