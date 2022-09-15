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بلانات
سينما سيكون أمام الجمهور فرصة سانحة لمشاهدة فيلمTicket to Paradise، بالقاعات السينمائية، إذ سيتم عرضه بسينما ميغاراما بالبيضاء خلال أيام شتنبر الجاري. ويلعب الثنائي الشهير جورج كلوني وجوليا روبرتس دور ديفيد وجورجيا، اللذين يضعان خلافاتهما جانبا ويتعاونان لمنع ابنتهما ليلي من الزواج من شخص قابلته أخيرا،أكمل القراءة »
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