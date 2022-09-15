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بلانات

منذ 12 دقيقة
سينما‭ ‬ سيكون‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬فيلمTicket to Paradise،‭ ‬بالقاعات‭ ‬السينمائية،‭ ‬إذ‭ ‬سيتم‭ ‬عرضه‭ ‬بسينما‭ ‬ميغاراما‭ ‬بالبيضاء‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬شتنبر‭ ‬الجاري‭.‬ ويلعب‭ ‬الثنائي‭ ‬الشهير‭ ‬جورج‭ ‬كلوني‭ ‬وجوليا‭ ‬روبرتس‭ ‬دور‭ ‬ديفيد‭ ‬وجورجيا،‭ ‬اللذين‭ ‬يضعان‭ ‬خلافاتهما‭ ‬جانبا‭ ‬ويتعاونان‭ ‬لمنع‭ ‬ابنتهما‭ ‬ليلي‭ ‬من‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬قابلته‭ ‬أخيرا،‭أكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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