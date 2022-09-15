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الهوني وأطفال القمر
اختارت الممثلة جميلة الهوني في رسالة وجهتها إلى متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” التحسيس بمرض أطفال القمر والمعاناة التي يعيشونها. ونشرت الهوني صورة رفقة طفل مصاب بهذا المرض وعلقت قائلة “أعرف أن أغلب الأشخاص لا يعرفون هذا المرض، إنه مرض أطفال القمر. مأساة حقيقية يعيشونها”. وعبرت الهونيأكمل القراءة »
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