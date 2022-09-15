وطنية
المغاربة يوفرون المال في العمل عن بعد
81.6 في المائة من المشاركين في استطلاع يرون أنه فرصة لتدبير الوقت قال 81.6 في المائة من المشاركين في استطلاع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن “العمل عن بعد شكل فرصة لتوفير الوقت والمال المخصصين للتنقل”. ورأى نصف المشاركين في الدراسة التي تمحورت حول “العمل عن بعد”أكمل القراءة »
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