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وطنية

المغاربة‭ ‬يوفرون‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬بعد

منذ 21 ثانية
81.6‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬يرون‭ ‬أنه‭ ‬فرصة‭ ‬لتدبير‭ ‬الوقت قال‭ ‬81‭.‬6‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬للمجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والبيئي،‭ ‬إن‭ “‬العمل‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬شكل‭ ‬فرصة‭ ‬لتوفير‭ ‬الوقت‭ ‬والمال‭ ‬المخصصين‭ ‬للتنقل‭”. ‬ ورأى‭ ‬نصف‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ “‬العمل‭ ‬عن‭ ‬بعد‭”أكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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