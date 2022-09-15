أســــــرة
نصائح
< شخصية ينصح باتباع عدة نصائح للتغلب على ضعف الشخصية عند الطفل، منها توفير الدعم النفسي له وتشجيعه عند القيام بتصرف صحيح أو بإنجاز معين، وأن يعتاد على التعبير عن نفسه وإبداء رأيه دون خوف من الانتقادات في حال اختلف رأيه عن الآخرين. وينصح كذلك بتسجيل الطفل بأنشطةأكمل القراءة »
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