الصباح الفني
موسكير والغفولي في إيموزار
الدورة العشرون لمهرجان التفاح تستضيف ممثلين وفرقا فنية محلية يشارك فنانون ومغنون وممثلون وكوميديون ومنشطون في الدورة العشرين للمهرجان الوطني للتفاح بإيموزار كندر بإقليم صفرو، المنظمة بين 22 و25 شتنبر الجاري، من قبل المجلس الجماعي بشراكة مع وزارة الثقافة والتواصل وجمعية اليد الفنية، وبعد سنتين منأكمل القراءة »
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