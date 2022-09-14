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الصباح الفني

موسكير‭ ‬والغفولي‭ ‬في‭ ‬إيموزار

منذ 11 ثانية
الدورة‭ ‬العشرون‭ ‬لمهرجان‭ ‬التفاح‭ ‬تستضيف‭ ‬ممثلين‭ ‬وفرقا‭ ‬فنية‭ ‬محلية‭ ‬ يشارك‭ ‬فنانون‭ ‬ومغنون‭ ‬وممثلون‭ ‬وكوميديون‭ ‬ومنشطون‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬العشرين‭ ‬للمهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬للتفاح‭ ‬بإيموزار‭ ‬كندر‭ ‬بإقليم‭ ‬صفرو،‭ ‬المنظمة‭ ‬بين‭ ‬22‭ ‬و25‭ ‬شتنبر‭ ‬الجاري،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الجماعي‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬وجمعية‭ ‬اليد‭ ‬الفنية،‭ ‬وبعد‭ ‬سنتين‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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