الرياضة
سديل يضاعف متاعب خريبكة
يبذل الطاقم الطبي لأولمبيك خريبكة لكرة القدم، مجهودات، من أجل ضمان جاهزية محمد أيمن سديل، في مباراة الوداد الرياضي، التي تجرى الأحد المقبل، بملعب الفوسفاط، لحساب الدورة الثالثة من القسم الأول. وتلقى أولمبيك خريبكة ضربة موجعة، عندما تعرض سديل لإصابة في الفخذ، في آخر حصة تدريبية، حرمتهأكمل القراءة »
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