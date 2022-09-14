fbpx
اذاعة وتلفزيون

مشاهير

منذ 5 ثواني
نانسي في “مغامرات كوكو” أعربت الفنانة نانسي صلاح عن سعادتها بالمشاركة في فيلم “مغامرات كوكو”، الذي تتعاون فيه مع الفنان خالد الصاوي. وقالت إنها تجسد دور طبيبة بيطرية وهو دور أعجبها كثيرا لأنها تعشق الحيوانات كثيرا. ويشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، وشيرين رضا، وإيهاب فهمي، ومنةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.