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نانسي في “مغامرات كوكو” أعربت الفنانة نانسي صلاح عن سعادتها بالمشاركة في فيلم “مغامرات كوكو”، الذي تتعاون فيه مع الفنان خالد الصاوي. وقالت إنها تجسد دور طبيبة بيطرية وهو دور أعجبها كثيرا لأنها تعشق الحيوانات كثيرا. ويشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، وشيرين رضا، وإيهاب فهمي، ومنةأكمل القراءة »
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