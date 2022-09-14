الرياضة
لائحة وليد… صفحة جديدة
إقصاء العربي يثير الجدل والمدرب يعلن الحرب على «السماسرة» خلفت لائحة وليد الركراكي، الناخب الوطني الجديد، ردود أفعال مناصرة لاختياراته، أكثر من التي وجهت إليه بعض المؤاخذات. وبينما ثمن أغلب الملاحظين قرار إعادة بعض المغضوب عليهم إلى تشكيلة الأسود، أبرزهم حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، ويونس بلهندة،أكمل القراءة »
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