الرياضة
الدفاع يضم فريقا نسويا
الاندماج يضمن له الحصول على ممتلكات النادي قرر المكتب المسير للدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم النسوية الاندماج بشكل رسمي مع فريق الذكور الذي يرأسه عبد اللطيف المقتريض. وجاء القرار في جمع عام استثنائي، بدعوة من النائبة الأولى للرئيس عبد الله غليضة، الذي صدر في حقه قرارا يقضيأكمل القراءة »
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