fbpx
الرياضة

الدفاع يضم فريقا نسويا

منذ دقيقة واحدة
الاندماج يضمن له الحصول على ممتلكات النادي قرر المكتب المسير للدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم النسوية الاندماج بشكل رسمي مع فريق الذكور الذي يرأسه عبد اللطيف المقتريض. وجاء القرار في جمع عام استثنائي، بدعوة من النائبة الأولى للرئيس عبد الله غليضة، الذي صدر في حقه قرارا يقضيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.