الرياضة
إداريو الأندية يبحثون عن الإنصاف
علمت “الصباح” أن إداريي الأندية ينتظرون بدورهم تسوية وضعيتهم، في إطار العمل بالشركات الرياضية، خلال الموسم الرياضي الجاري. ويعيش أغلب الإداريين صعوبات ومشاكل مالية كبيرة، إذ أن بعضهم يعمل دون عقود، وآخرين لديهم عقود بسيطة، وتعويضات هزيلة، إذ يطالبون بتسوية وضعيتهم مع دخول الشركات الرياضية حيز التنفيذ.أكمل القراءة »
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