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الرياضة

البيضي يلعب آخر الأوراق في الاستئناف

منذ 15 ثانية
اللجنة استمعت له للنظر في توقيفه أربع سنوات استمعت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى نور الدين البيضي، للنظر في العقوبة الموقعة عليه من قبل لجنة الأخلاقيات، القاضية بتوقيفه أربع سنوات مع تغريمه مائة ألف درهم. وعلمت “الصباح”، أن اللجنة استمعت إلى البيضي الجمعةأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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