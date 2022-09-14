الرياضة
البيضي يلعب آخر الأوراق في الاستئناف
اللجنة استمعت له للنظر في توقيفه أربع سنوات استمعت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى نور الدين البيضي، للنظر في العقوبة الموقعة عليه من قبل لجنة الأخلاقيات، القاضية بتوقيفه أربع سنوات مع تغريمه مائة ألف درهم. وعلمت “الصباح”، أن اللجنة استمعت إلى البيضي الجمعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا