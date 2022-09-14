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وطنية

العضوية تؤخر انتداب مؤتمري “الكتاب”

منذ 17 ثانية
وقفت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية عند الترتيبات والاستعدادات المتواصلة لعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر، المقرر عقده منتصف نونبر المقبل. وسجل التقرير السياسي، الذي قدمه نبيل بنعبدالله، الأمين العام للحزب، تعثر عملية استخراج وتوزيع بطائق العضوية، لأسباب تتعلق أساساً بظروف العطلة الصيفية، معبرا عن تفهمه لهذه الوضعية،أكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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