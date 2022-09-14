راصـــــــد

الصباح الـتـربـوي
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< سؤال وجهت نعيمة الفتحاوي، النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول "متأخرات ترقيات نساء ورجال التعليم". وكشفت النائبة أن "كثيرا من الأستاذات والأساتذة يعانون بسبب تجميد ترقياتهم، إذ تم احتجاز جزء مهم من أجورهم لأزيدأكمل القراءة »
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