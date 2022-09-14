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الرياضة

جماهير سيدي قاسم تخرج للشارع

منذ دقيقة واحدة
وقفة للمطالبة برحيل المكتب المسير ولاعبون يلجؤون للجامعة نظمت جماهير اتحاد سيدي قاسم، مساء أول أمس (الاثنين)، وقفة احتجاجية أمام مقر النادي، وبشارع محمد الخامس، مطالبة برحيل أعضاء المكتب المسير. وشاركت في الوقفة الاحتجاجية الى جانب جماهير الفريق، ودادية قدماء لاعبي اتحاد سيدي قاسم، ومستخدمو وأطر الفريقأكمل القراءة »

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