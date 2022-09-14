الرياضة
مستور: لم يخطر ببالي اللعب للزمامرة
قال إن عمه كان وراء الانتقال إلى الفريق وإنه انسجم بسرعة قال هاشم مستور، لاعب نهضة الزمامرة،إنه عاد إلى المغرب، بناء على اقتراح من عمه، مضيفا في حوار مع “الصباح”، أنه لم يجد صعوبة في التأقلم مع أجواء اللعب بالبطولة الوطنية، سيما أن لاعبي الفريق ساعدوه علىأكمل القراءة »
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