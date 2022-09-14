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اذاعة وتلفزيون

“ستيليتو” الأول على “شاهد VIP”

منذ 20 ثانية
احتل مسلسل “ستيليتو”، بعد أيام قليلة من عرضه على “شاهد VIP” الرتبة الأولى، من حيث عدد المشاهدات، مثيرا اهتمام الكثيرين بمتابعة المسلسل الذي يشكل النسخة العربية من العمل التركي الأصلي “جرائم صغيرة”، الذي عُرض للمرة الأولى في 2017. ونشر بطلا المسلسل الفنانة السورية كاريس بشار والفنان اللبنانيأكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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