الصباح الفني
حسين تتعرض للسخرية
وجدت مريم حسين المقيمة في الإمارات، نفسها، مرة أخرى، وسط موجة من السخرية، بعدما أعلنت تأجيل طرح أغنيتها الجديدة، حدادا على وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. وقالت حسين إنها اختارت تأجيل الإفراج عن أغنيتها الجديدة إلى الجمعة المقبل الذي يصادف عيد ميلادها، بعد وفاة الملكة، ليشن عليهاأكمل القراءة »
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