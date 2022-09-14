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الصباح الفني

حسين‭ ‬تتعرض‭ ‬للسخرية

منذ 10 ثواني
مريم حسين (أرشيف)
وجدت‭ ‬مريم‭ ‬حسين‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬نفسها،‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬وسط‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬السخرية،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬تأجيل‭ ‬طرح‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬حدادا‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭.‬ وقالت‭ ‬حسين‭ ‬إنها‭ ‬اختارت‭ ‬تأجيل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها،‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة،‭ ‬ليشن‭ ‬عليها‭أكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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