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الرياضة

الربعي مدربا للرجاء الجديدي

منذ دقيقة واحدة
عينت إدارة الرجاء الجديدي الإطار الشاب يونس الربعي، لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق. واختار الربعي طاقمه التقني المتكون من المساعد محسين الزيتوني، ومدرب الحراس هشام حبشاري. ويمارس الرجاء الجديدي بالقسم الوطني الثاني هواة، ويسعى جاهدا لتحقيق الصعود إلى القسم الأول هواة. واختار الربعي عددا من العناصرأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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