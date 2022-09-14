الرياضة
اليوسفية يكثف استعداداته
يواصل أولمبيك اليوسفية برمجة مبارياته الودية، في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد. وبرمج الطاقم التقني للفريق اليوسفي، بقيادة المدرب محمد المجدوب، مباراة ودية أمام مضيفه النسمة السطاتية، اليوم (الأربعاء)، بالملعب الشرفي بسطات، فيما يواجه أولمبيك مراكش بعد غد (الجمعة)، في ملعب سيتم تحديده في وقت لاحق. ويبحثأكمل القراءة »
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