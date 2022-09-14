الصباح الفني
لديب في “أمولا نوبة”
شاركت الممثلة السعدية لديب في تقديم عرض لمسرحية “أمولا نوبة” بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط الجمعة الماضي. وتتقاسم لديب بطولة “أمولا نوبة”، المقدم بشراكة مع مسرح محمد الخامس وفرقة النورس للفنون، مع ثلة من الممثلين وهم كمال الكاظمي وعبد النبي البنيوي ومصطفى خليلي وأمين الناجي وربيع بنجحيل.أكمل القراءة »
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