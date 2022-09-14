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الصباح الفني

لديب‭ ‬في‭ “‬أمولا‭ ‬نوبة‭”‬

منذ 5 ثواني
السعدية‭ ‬لديب‭ (‬خاص‭)‬
شاركت‭ ‬الممثلة‭ ‬السعدية‭ ‬لديب‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬لمسرحية‭ “‬أمولا‭ ‬نوبة‭” ‬بالمسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭.‬ وتتقاسم‭ ‬لديب‭ ‬بطولة‭ “‬أمولا‭ ‬نوبة‭”‬،‭ ‬المقدم‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬مسرح‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬وفرقة‭ ‬النورس‭ ‬للفنون،‭ ‬مع‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬الممثلين‭ ‬وهم‭ ‬كمال‭ ‬الكاظمي‭ ‬وعبد‭ ‬النبي‭ ‬البنيوي‭ ‬ومصطفى‭ ‬خليلي‭ ‬وأمين‭ ‬الناجي‭ ‬وربيع‭ ‬بنجحيل‭.‬أكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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