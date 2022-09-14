الصباح الفني
لقطات
ظاهرة غريبة شبيهة بالشفق القطبي حصل مصور فوتوغرافي مقيم في ميشيغن، على مشهد غير متوقع، يظهر شريطا يشبه الشفق من الخطوط المتوهجة. ونتج الشريط عن الظاهرة المعروفة باسم “ستيف”، وهي نوع نادر من التوهج الجوي المشابه للأضواء القطبية، والذي يمكن تشغيله عندما يتفاعل تيار من “البلازما الشمسية”أكمل القراءة »
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