fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 18 ثانية
ظاهرة‭ ‬غريبة‭ ‬شبيهة‭ ‬بالشفق‭ ‬القطبي حصل‭ ‬مصور‭ ‬فوتوغرافي‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬ميشيغن،‭ ‬على‭ ‬مشهد‭ ‬غير‭ ‬متوقع،‭ ‬يظهر‭ ‬شريطا‭ ‬يشبه‭ ‬الشفق‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬المتوهجة‭. ‬ونتج‭ ‬الشريط‭ ‬عن‭ ‬الظاهرة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ “‬ستيف‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬نوع‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬التوهج‭ ‬الجوي‭ ‬المشابه‭ ‬للأضواء‭ ‬القطبية،‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬تشغيله‭ ‬عندما‭ ‬يتفاعل‭ ‬تيار‭ ‬من‭ “‬البلازما‭ ‬الشمسية‭”أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 18 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.