fbpx
اذاعة وتلفزيون

“ملتقى أفولاي” بتيزنيت

منذ 10 ثواني
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن تنظيم الدورة الرابعة لتظاهرة “ملتقى أفولاي الوطني للمسرح الأمازيغي”، من 22 إلى 28 أكتوبر المقبل بتيزنيت. وذكرت الوزارة أن باب الترشيح للمشاركة في مسابقة “ملتقى أفولاي الوطني للمسرح الأمازيغي” مفتوح في وجه الأعمال المسرحية المغربية الناطقة باللغة الأمازيغية، مضيفة أن علىأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.