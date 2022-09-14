اذاعة وتلفزيون
“ملتقى أفولاي” بتيزنيت
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن تنظيم الدورة الرابعة لتظاهرة “ملتقى أفولاي الوطني للمسرح الأمازيغي”، من 22 إلى 28 أكتوبر المقبل بتيزنيت. وذكرت الوزارة أن باب الترشيح للمشاركة في مسابقة “ملتقى أفولاي الوطني للمسرح الأمازيغي” مفتوح في وجه الأعمال المسرحية المغربية الناطقة باللغة الأمازيغية، مضيفة أن علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا