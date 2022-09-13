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وطنية

التحقيق في تهرب ضريبي لمقاولات

منذ دقيقتين
Woman filling US 1040 tax form 2018 year
علقت تصريحاتها الجبائية منذ الحجر الصحي وفواتيرها تكشف استمرار نشاطها رصد النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب مقاولات اختفت وعلقت تصريحاتها الجبائية منذ الحجر الصحي، وكان يعتقد أنها في طور مسطرة التصفية القضائية. وأفادت مصادر أن فواتير صادرة عنها تضمنتها تصريحات مقاولات أخرى كشفت أنها ما تزال تمارسأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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