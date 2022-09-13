أسواق
”إريكسون” تطلق جهازا جديدا
أطلقت “إريكسون” جهازا راديويا جديدا ثلاثي النطاق بتغطية ثلاثية الاتجاهات، قادرا على القيام بعمل تسعة أجهزة راديوية. ويتميز جهاز الراديو 6646 باستهلاك 40 في المائة فقط من الطاقة التي تستهلكها أجهزة الراديو ثلاثية النطاق ذات التغطية الأحادية، وبوزن أقل بنسبة 60 في المائة، بما في ذلك معدلأكمل القراءة »
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