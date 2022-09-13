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أسواق

‭”‬إريكسون‭” ‬تطلق‭ ‬جهازا‭ ‬جديدا

منذ 11 ثانية
أطلقت‭ “‬إريكسون‭” ‬جهازا‭ ‬راديويا‭ ‬جديدا‭ ‬ثلاثي‭ ‬النطاق‭ ‬بتغطية‭ ‬ثلاثية‭ ‬الاتجاهات،‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بعمل‭ ‬تسعة‭ ‬أجهزة‭ ‬راديوية‭. ‬ويتميز‭ ‬جهاز‭ ‬الراديو‭ ‬6646‭ ‬باستهلاك‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تستهلكها‭ ‬أجهزة‭ ‬الراديو‭ ‬ثلاثية‭ ‬النطاق‭ ‬ذات‭ ‬التغطية‭ ‬الأحادية،‭ ‬وبوزن‭ ‬أقل‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬معدل‭أكمل القراءة »

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