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الصباح الفني

تراجيديا‭ ‬العقاد‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬مسرحي

منذ 8 ثواني
ملصق‭ ‬العرض‭                       (‬خاص‭)‬
كلية‭ ‬الآداب‭ ‬ابن‭ ‬امسيك‭ ‬تفتتح‭ ‬موسمها‭ ‬الجامعي‭ ‬بعرض‭ ‬‮«‬آخر‭ ‬15‭ ‬ثانية‮»‬‭ ‬ تفتتح‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬والعلوم‭ ‬الإنسانية‭ ‬بنمسيك،‭ ‬جامعة‭ ‬الحسن‭ ‬الثاني‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء،‭  ‬مساء‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬موسمها‭ ‬الجامعي‭ ‬بالعرض‭ ‬المسرحي‭ ‬الكندي‭ “‬آخر‭ ‬15‭ ‬ثانية‭” ‬الذي‭ ‬سيعرض‭ ‬بالمركب‭ ‬الثقافي‭ ‬مولاي‭ ‬رشيد‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭.‬ ‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »

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