الصباح الفني
تراجيديا العقاد في عمل مسرحي
كلية الآداب ابن امسيك تفتتح موسمها الجامعي بعرض «آخر 15 ثانية» تفتتح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مساء اليوم (الثلاثاء) موسمها الجامعي بالعرض المسرحي الكندي “آخر 15 ثانية” الذي سيعرض بالمركب الثقافي مولاي رشيد ابتداء من السابعة والنصف. العمل الذيأكمل القراءة »
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