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الرياضة

البقالي يواصل خطف الأنظار

منذ 4 ثواني
EUGENE, OREGON - JULY 18: Soufiane El Bakkali of Team Morocco celebrates after winning gold in the Men's 3000m Steeplechase Final on day four of the World Athletics Championships Oregon22 at Hayward Field on July 18, 2022 in Eugene, Oregon. Ezra Shaw/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
إنجاز جديد بملتقى زغرب في سباق 2000 متر موانع حقق سفيان البقالي، العداء الأولمبي والعالمي في 3 آلاف متر موانع، إنجازا جديدا، عندما فاز بسباق 2000 متر موانع في ملتقى زغرب، المدرج ضمن الجولة القارية الذهبية لألعاب القوى. واحتل البقالي المركز الأول بتوقيت جديد للملتقى، 5 دقائقأكمل القراءة »

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منذ 4 ثواني


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