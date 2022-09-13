الرياضة
البقالي يواصل خطف الأنظار
إنجاز جديد بملتقى زغرب في سباق 2000 متر موانع حقق سفيان البقالي، العداء الأولمبي والعالمي في 3 آلاف متر موانع، إنجازا جديدا، عندما فاز بسباق 2000 متر موانع في ملتقى زغرب، المدرج ضمن الجولة القارية الذهبية لألعاب القوى. واحتل البقالي المركز الأول بتوقيت جديد للملتقى، 5 دقائقأكمل القراءة »
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