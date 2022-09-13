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الرياضة

رسالة رياضية: البنزرتي

منذ 7 ثواني
ماذا تنتظر لجان الجامعة الملكية لكرة القدم، من أجل الحسم في مصير فوزي البنزرتي، مدرب الرجاء الرياضي ؟ ما فائدة الانتظار إذا كان هناك نص قانوني واضح، بخصوص توقيف المدربين ومدة سيران العقوبة ؟ الارتباك في مثل هذه الحالات، يفتح الباب أمام التأويلات من قبل الجماهير، ناهيكأكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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