وطنية
مخزون الأدوية يقلق أيت الطالب
طلب تفعيل اللجنة الوطنية التوجيهية لتحديد الخصاص وتأمين الإمدادات في 2013 تتعبأ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص، أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لـ2023. وتأتي هذه المهمة، في إطار ضمان الوزارة الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءاتأكمل القراءة »
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