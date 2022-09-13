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مسودة تل”مسمار الكيف”… الإزعاجقائية
حالات نادرة يتم اللجوء فيها للجراحة يعاني كثير من الأشخاص مشكل مسمار القدم، أو ما يطلق عليه “مسمار الكيف”، الذي ينتج عنه ألم نتيجة الاحتكاك والضغط. ويعتبر مسمار القدم، الذي يعد تورما يصيب اليد كذلك، مصدر إزعاج، كما ينتج عنه ألم ومن مضاعفاته الإصابة بالتهابات وعدم القدرةأكمل القراءة »
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