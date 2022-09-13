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أســــــرة

مسودة تل”مسمار الكيف”… الإزعاجقائية

منذ دقيقتين
Doctor dermatologist examines the foot on the presence of athleteís foot
حالات نادرة يتم اللجوء فيها للجراحة يعاني كثير من الأشخاص مشكل مسمار القدم، أو ما يطلق عليه “مسمار الكيف”، الذي ينتج عنه ألم نتيجة الاحتكاك والضغط. ويعتبر مسمار القدم، الذي يعد تورما يصيب اليد كذلك، مصدر إزعاج، كما ينتج عنه ألم ومن مضاعفاته الإصابة بالتهابات وعدم القدرةأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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