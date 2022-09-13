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رزان تطرح “عالية أوي” طرحت الفنانة اللبنانية رزان مغربى، فيديو كليب أحدث أغنياتها بعنوان “عالية أوي” من إخراج زياد خوري. وتؤدي رزان الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم. وقالت رزان إن الأغنية تحمل رسالة لكل امرأة حول أهمية استقلالية الذات وتحقيقأكمل القراءة »
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