الرياضة
لاعبان من اليوسفية يوقعان لاتفاق مراكش
تمكن الاتفاق المراكشي، الصاعد حديثا إلى القسم الثاني، من الفوز بصفقتي اللاعبين أمين الدغوغي وأنس الغنوج، اللذين لعبا في الموسم الماضي للفريق اليوسفي. وكشف مصدر مسؤول أن عزيز الذنيبي، المدرب السابق للفريق الفوسفاطي، والذي يشرف حاليا على تدريب الاتفاق المراكشي، أوصى بالتعاقد مع اللاعبين لعلمه بمستواهما. وغادرأكمل القراءة »
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