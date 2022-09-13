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اذاعة وتلفزيون

لمجرد يعلن زواجه

منذ 7 دقائق
أعلن الفنان سعد لمجرد خبر زواجه على حسابه الرسمي على “إنستغرام” من خلال نشره آية قرآنية أرفقها بقوله “أطلب من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة وأن يبارك لي فيه وللمصونة غيثة بالرفاهية والذرية الصالحة إنه على كل شيء قدير”. وتفاعل مع الخبر عدد من متابعي لمجردأكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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