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الرياضة

خريبكة دون مكتب مسير

منذ 31 ثانية
الفريق فشل في انتخاب رئيس جديد ودخل نفقا مسدودا يعاني أولمبيك خريبكة فراغا في التسيير غير مسبوق، منذ 27 غشت الماضي، بعد فشل جديد في انتخاب رئيس ومكتب، خلفا للسابق الذي أنهى أربعة مواسم متتالية. ولم ينعقد الجمع العام التكميلي الذي كان مقررا أول أمس (الأحد)، بالمركبأكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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