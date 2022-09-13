الرياضة
إناث الجيش في المجموعة الأولى بالعصبة
أوقعت قرعة نهائيات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم النسوية، المقرر إجراؤها بالمغرب في الفترة بين 30 أكتوبر و13 نونبر المقبلين، ممثل كرة القدم المغربية الجيش الملكي، في المجموعة الأولى. ويواجه الفريق العسكري النسوي في دور المجموعتين، سيمبا كوينز التنزاني وغرين بوفالوز الزامبي وديتيرمينز غورلز الليبيري، في الوقتأكمل القراءة »
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