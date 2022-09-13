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الصباح الفني

قالوا

منذ 3 دقائق
ناشيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬سعيد‭ ‬ناشيد‭ ‬تدوينة‭ ‬مما‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إيمانك‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬الصراخ،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يوجعك‭ ‬في‭ ‬خاطرك‭ (…) ‬إيمانك‭ ‬لا‭ ‬يستدعي‭ ‬أن‭ ‬تخاف‭ ‬عليه،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قاصرا‭ ‬في‭ ‬خاطرك‭”.‬ القاطي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬ربيع‭ ‬القاطي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬لا‭ ‬تؤذ‭ ‬قلبا‭ ‬رق‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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