الصباح الفني
قالوا
ناشيد كتب الباحث سعيد ناشيد تدوينة مما جاء فيها “إيمانك لا يتطلب الصراخ، ما لم يكن يوجعك في خاطرك (…) إيمانك لا يستدعي أن تخاف عليه، إلا إذا كان قاصرا في خاطرك”. القاطي كتب الممثل ربيع القاطي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “لا تؤذ قلبا رقأكمل القراءة »
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