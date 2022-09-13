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اذاعة وتلفزيون

رقم قياسي لفيلم “Red Notice”

منذ 3 دقائق
كشفت عدة تقارير سينمائية، عن تحقيق فيلم الأكشن والإثارة “Red Notice” للنجم دوين جونسون والنجمة جال جادوت، رقما قياسيا جديدا مع المنصة الأمريكية “نتفليكس”، ووصوله لأكبر افتتاحية لفيلم في التاريخ عبر المنصة. ويأتي هذا بعد الإعلان عن جزء ثان للفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه في جزئهأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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