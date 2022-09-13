الرياضة
آسفي يواصل صحوته
فاز على «الماص» بهدفي مهري وديارا أمام ستة آلاف متفرج لم يفوت أولمبيك آسفي فرصة استقباله للمغرب الفاسي، وفاز عليه بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، بملعب المسيرة الخضراء، في إطار الدورة الثانية من بطولة القسم الأول. وأحرز الهدف الأول للفريق العبدي مهاجمه عبدأكمل القراءة »
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