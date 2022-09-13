وطنية
مشاريع للحماية الاجتماعية في مهب الريح
تتوقف مساطر إيداع ودراسة ملفات طلبات الحصول على رخصة فتح المصحات والمؤسسات المماثلة لها لدى المديرية الإقليمية بمراكش، لعدم استيفائها جميع الوثائق، إذ يجد مستثمرون في قطاع الصحة صعوبة في الحصول على تراخيص أساسية، مسلمة من السلطات بالمدينة. ومنذ الإعلان عن المشروع الملكي للحماية الاجتماعية وتعميمها علىأكمل القراءة »
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