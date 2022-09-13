الصباح الفني
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سن بشرية عمرها أزيد من مليون سنة عثر علماء الآثار في جورجيا على سن يبلغ عمرها 1.8 مليون عام تعود إلى أجناس مبكرة من البشر، قد تكون الأقدم خارج إفريقيا. وقال العلماء إن ذلك الاكتشاف يقوي الاعتقاد بأن المنطقة كانت موطنا لواحدة من أقدم المستوطنات البشرية فيأكمل القراءة »
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