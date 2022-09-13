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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
سن‭ ‬بشرية‭ ‬عمرها‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬سنة عثر‭ ‬علماء‭ ‬الآثار‭ ‬في‭ ‬جورجيا‭ ‬على‭ ‬سن‭ ‬يبلغ‭ ‬عمرها‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬عام‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬أجناس‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬البشر،‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الأقدم‭ ‬خارج‭ ‬إفريقيا‭.‬‭ ‬وقال‭ ‬العلماء‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬الاكتشاف‭ ‬يقوي‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬المنطقة‭ ‬كانت‭ ‬موطنا‭ ‬لواحدة‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬المستوطنات‭ ‬البشرية‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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