الرياضة
مريرت يعسكر بإفران
دخل شباب مريرت الممارس في القسم الوطني هواة، معسكرا اعداديا، ابتداء من أمس (الاثنين) بإفران يمتد لثمانية أيام، استعدادا لانطلاق البطولة يوم الرابع والعشرين من شتنبر الجاري. وسيخوض شباب مريرت مباراتين وديتين الأولى أمام النادي البلدي لأزرو، والثانية أمام النادي الرياضي لإفران. وأجرى شباب مريرت مباراتين وديتين، انهزمأكمل القراءة »
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