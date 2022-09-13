الرياضة
بركان يحسن ترتيبه الإفريقي
شهد ترتيب الأندية الوطنية، المتوجة قاريا، تحسنا بعد فوز نهضة بركان السبت الماضي بكأس السوبر على حساب الوداد. وبات نهضة بركان ثالث فريق مغربي من ناحية الألقاب، بعد الوداد والرجاء، وتجاوز الجيش الملكي. ويأتي الرجاء في الصدارة بثمانية ألقاب (3 عصب أبطال سنوات 1989ــ1997ــ 1999)، وكأسان للكنفدراليةأكمل القراءة »
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