fbpx
الرياضة

بركان يحسن ترتيبه الإفريقي

منذ 24 ثانية
شهد ترتيب الأندية الوطنية، المتوجة قاريا، تحسنا بعد فوز نهضة بركان السبت الماضي بكأس السوبر على حساب الوداد. وبات نهضة بركان ثالث فريق مغربي من ناحية الألقاب، بعد الوداد والرجاء، وتجاوز الجيش الملكي. ويأتي الرجاء في الصدارة بثمانية ألقاب (3 عصب أبطال سنوات 1989ــ1997ــ 1999)، وكأسان للكنفدراليةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 24 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.