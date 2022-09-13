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الرياضة

“فيفا” يدعو الجامعة للانخراط في خطة الأمن

منذ 26 ثانية
الاتحاد الدولي أطلق منصة لمواجهة ظاهرة الشغب في الملاعب دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والأندية المنضوية تحت لوائها، إلى إحداث إدارات متخصصة في الأمن والسلامة، خلال تنظيمها لمختلف التظاهرات الدولية والقارية والوطنية، لمواجهة ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية. وعلمت “الصباح”، أن الاتحادأكمل القراءة »

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منذ 26 ثانية


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