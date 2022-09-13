الرياضة
مستور يقود الزمامرة إلى أول فوز
سجل هدفا في مرمى بنكرير وصنع اثنين قاد اللاعب الدولي هاشم مستور، فريقه نهضة الزمامرة إلى الفوز في أول دورة من بطولة القسم الثاني، على حساب ضيفه شباب بنكرير، بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما أول أمس (الأحد)، بملعب الشهيد أحمد شكري بالزمامرة. وسجل الهدف الأولأكمل القراءة »
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