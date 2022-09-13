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الرياضة

مفاجآت في أول لائحة للركراكي

منذ 23 ثانية
عودة زياش وبلهندة واستدعاء شديرة وصابيري وموساوي والمدرب يشترط التنافسية وجه وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الدعوة إلى 31 لاعبا، للدخول في تجمع إعدادي الأحد المقبل، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم، استعدادا لمباراتي الشيلي وباراغواي، المبرمجتين في 23 و27 شتنبر الجاري ببرشلونة واشبيلية علىأكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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