الصباح الفني
ديدان و”زمانهن” بالرباط
يضرب الممثل والمخرج عبد الله ديدان يوم تاسع عشر شتنبر الجاري موعدا لجمهور المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، على الساعة الثامنة مساء، لمتابعة عمله المسرحي بعنوان “زمانهن”. ويأتي تقديم “زمانهن” بشراكة مع المسرح الوطني محمد الخامس، والذي يجمع فيه ديدان بين التمثيل والإخراج، كما يشارك في بطولتهأكمل القراءة »
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