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الصباح الفني

ديدان‭ ‬و‭”‬زمانهن‭” ‬بالرباط

منذ 25 ثانية
يضرب‭ ‬الممثل‭ ‬والمخرج‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬ديدان‭ ‬يوم‭ ‬تاسع‭ ‬عشر‭ ‬شتنبر‭ ‬الجاري‭ ‬موعدا‭ ‬لجمهور‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط،‭ ‬على‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء،‭ ‬لمتابعة‭ ‬عمله‭ ‬المسرحي‭ ‬بعنوان‭ “‬زمانهن‭”.‬ ويأتي‭ ‬تقديم‭ “‬زمانهن‭” ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس،‭ ‬والذي‭ ‬يجمع‭ ‬فيه‭ ‬ديدان‭ ‬بين‭ ‬التمثيل‭ ‬والإخراج،‭ ‬كما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭أكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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