الرياضة
البطولة النسوية في 15 أكتوبر
العصبة قررت تغريم الأندية المنسحبة 20 مليونا قررت العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية انطلاق البطولة الوطنية، بقسميها الأول والثاني، في 15 و16 أكتوبر المقبل، خلال اجتماع عقدته الجمعة الماضي بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وعلمت “الصباح”، أن العصبة النسوية حسمت في تاريخ انطلاق البطولة الوطنية،أكمل القراءة »
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