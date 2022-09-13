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“الفادو” البرتغالي بالمغرب
إعلان تنظيم النسخة الخامسة منه تحت شعار “الفادو والبحر” أكد مهرجان “الفادو”، حفاظه على طموحه في تعزيز الثقافة البرتغالية بالمغرب، معلنا تنظيم دورة جديدة، ستنطلق فعالياتها في 20 شتنبر الجاري بمسرح محمد الخامس، وستستمر إلى 23 من الشهر ذاته لتقديم عروض بالبيضاء بأستوديو الفنون الحية. وقال منظموأكمل القراءة »
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